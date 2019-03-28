Жительница Китая обвинила пластических хирургов в халатности после того, как ей случайно отрезали часть века во время операции. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китаянка по фамилии Лю из города Бэнбу, провинция Аньхой на востоке страны, отправилась на операцию по изменению разреза глаз вскоре после свадьбы. Девушка хотела, чтобы ей удалили эпикантус - "монгольскую складку", чтобы ее глаза стали больше. Врачи также предложили ей приподнять уголки глаз.

Однако процедура прошла не так, как ожидала Лю. Доктора занесли ей в глаза инфекцию, поэтому, когда девушка очнулась от наркоза, ее глаза выглядели как "гниющие моллюски". "Гной был повсюду, все мои ресницы выпали", - добавила китаянка.

Когда воспаление спало, Лю обнаружила, что лишилась части нижнего века. Доктора отметили, что оно уже не отрастет.

Глава клиники отказался признать операцию неудачной и назвал недовольство пациентки "субъективным". Лю предложили компенсацию в 20 тысяч юаней.

Китаянка считает эту сумму слишком маленькой. Она планирует сделать еще одну операцию, чтобы исправить форму века, и утверждает, что за процедуру ей придется отдать гораздо больше.