Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подземные толчки зафиксировали в 2:52. Эпицентр находился в шести километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров. На данный момент о жертвах и разрушениях из-за действия стихии не сообщалось.