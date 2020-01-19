https://news.day.az/world/1195310.html Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Подземные толчки зафиксировали в 2:52. Эпицентр находился в шести километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров. На данный момент о жертвах и разрушениях из-за действия стихии не сообщалось.
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