В Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт

Второй этап ослабления карантина начался в Киеве с возобновления работы наземного общественного транспорта и магазинов площадью до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Киев с сегодняшнего дня возобновляет работу наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. Автобусы, троллейбусы, маршрутные такси в столице начнут осуществлять перевозки с 13:00 по бакинскому времени. Ранее из-за введенных из-за пандемии коронавируса ограничений киевляне могли пользоваться общественным транспортом только по спецпропускам, которые выдавались медработникам, сотрудникам коммунальных служб и других стратегически важных предприятий. Работу метро в столице планируют возобновить 25 мая.

В субботу в Киеве в рамках ослабления карантинных мер начинают работать магазины площадью до 1 тыс. кв. м. В мэрии подчеркнули, что масочный режим продолжает действовать, поэтому в транспорт и магазины будут пропускать при наличии средств индивидуальной защиты.