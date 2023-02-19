К сведению желающих купить недвижимость в Турции после землетрясения

После землетрясения в Турции на рынке недвижимости этой страны некоторое время будет наблюдаться застой. Вероятно, государство станет жестче контролировать строительство, ужесточит нормы и стандарты, отчего цены на жилье могут расти. Такой прогноз "Известиям" озвучили эксперты "Авито Недвижимости", передает Day.Az.

По мнению аналитиков, спрос на жилье в Турции в ближайшее время будет низким.

В то же время, согласно исследованию компании, природные катаклизмы не всегда так сильно влияют на рынок.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. По последним данным, в Турции в результате катастрофы скончались 40 642 человека.