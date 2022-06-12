В основной гонке «Формулы-2» в Баку произошла еще одна авария

Еще один пилот попал в аварию в основной гонке "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Юрий Випс из команды Hitech Grand Prix врезался в защитный барьер.

Таким образом, он прекратил борьбу в гонке.