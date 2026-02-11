https://news.day.az/azerinews/1815320.html Elşad Qarayevi efirdə “Pərt” etdi - VİDEO ARB TV-də "Günə Bax" proqramında maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekstrasens Natavan Qarayeva və müğənni Elşad Qarayev verilişin qonaqları sırasında olublar. Aparıcı Natavan Qarayeva və Elşad Qarayevlərin soyadlarının eyni olmasını vurğulayıb.
ARB TV-də "Günə Bax" proqramında maraqlı anlar yaşanıb.
Aparıcı Natavan Qarayeva və Elşad Qarayevlərin soyadlarının eyni olmasını vurğulayıb. Bu nüansdan ilhamlanan müğənni ekstrasensi özü qarşılamaq qərarına gəlib. Elşad Qarayev ekstrasenslə öpüşüb-görüşmək istəsə də, Natavan Qarayeva buna icazə verməyib.
Sözügedən anları təqdim edirik:
