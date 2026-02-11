Elşad Qarayevi efirdə “Pərt” etdi

ARB TV-də "Günə Bax" proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekstrasens Natavan Qarayeva və müğənni Elşad Qarayev verilişin qonaqları sırasında olublar.

Aparıcı Natavan Qarayeva və Elşad Qarayevlərin soyadlarının eyni olmasını vurğulayıb. Bu nüansdan ilhamlanan müğənni ekstrasensi özü qarşılamaq qərarına gəlib. Elşad Qarayev ekstrasenslə öpüşüb-görüşmək istəsə də, Natavan Qarayeva buna icazə verməyib.

Sözügedən anları təqdim edirik: