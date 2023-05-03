Спектакль «Гайнана» вынесен на суд зрителям Узбекистана

По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Узбекский государственный музыкальный театр имени Мукими осуществил в новом сезоне постановку музыкальной комедии "Гайнана" - одного из самых замечательных образцов азербайджанского театрального и киноискусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший перед началом спектакля директор Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими, заслуженный артист Узбекистана и Казахстана Азим Муллаханов отметил, что произведения азербайджанских авторов всегда вызывают большой интерес в Узбекистане и узбекские зрители очень любят такие популярные произведения, как "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", "Гайнана".

Он подчеркнул, что постановка пьес азербайджанских драматургов на сцене узбекских театров всегда становится знаменательным событием. Поблагодарив Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева за сотрудничество и внимание, Азим Муллаханов выразил уверенность в том, что это сотрудничество продолжится и впредь.

Выступивший затем директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что между двумя народами всегда существовали историческая дружба и братство, и подчеркнул, что постановки по произведениям азербайджанских авторов не раз с успехом шли на узбекской сцене. Он выразил благодарность Министерству культуры и туризма Узбекистана за сохранение этих традиций и осуществление постановки популярной пьесы "Гайнана" азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова.

Затем был показан спектакль "Гайнана" в постановке главного режиссера Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими Дастана Хагвердиева.

Образ Джаннет в спектакле воплотила заслуженная артистка Узбекистана Мухаббат Сотвалдиева, Афет и Зарифы - Гюлясал Рахманова, Аяза - Омон Юлдашев, Севды - Арофат Эргашова, Ильгара - Равшан Ибрагимов, Садагят - Зилола Абдуллаева. Музыкальное оформление спектакля выполнил заслуженный деятель искусств Узбекистана Карим Узаков, дирижер спектакля - кавалер ордена "Шохрат" Акмал Тураев.

Песни в спектакле, который идет на узбекском языке, исполняются на азербайджанском языке. Спектакль был тепло встречен зрителями, наградившими артистов аплодисментами.

Планируется, что спектакль "Гайнана" будет идти на сцене Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими десять дней.