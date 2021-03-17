Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia

Nokia посвятит отдельную презентацию нескольким новым смартфонам. Мероприятие официально анонсировала финская компания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сетевые информаторы, на которых ссылается GSMArena, раскрыли предварительный список новинок Nokia. Это будут Nokia G10, X10 и X20. Серия G станет базовой для телефонов начального уровня, а X - для среднеуровневых трубок.

G10 получит процессор MTK Helio P22. Куда интереснее смартфоны X10 и X20, которым инсайдеры приписывают поддержку 5G. Младший смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 480, а старший - Snapdragon 690.

Презентация запланирована на 8 апреля, тогда же и станут известны подробности о финских смартфонах 2021 года.