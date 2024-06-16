Вращение внутреннего ядра Земли замедлилось

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии доказали, что внутреннее ядро Земли замедлило скорость своего вращения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутреннее ядро ​​представляет собой твердую железо-никелевую сферу ​​размером примерно с Луну, окруженную внешним жидким железо-никелевым внешним ядром. Внутреннее ядро находится на глубине около 5 тыс. километров, поэтому до него невозможно добраться с помощью существующих технологий. Специалисты используют сейсмические волны землетрясений, чтобы создать визуализацию движения этой структуры.

Новое исследование предоставило свидетельства, что внутреннее ядро ​​начало терять скорость примерно в 2010 году, двигаясь медленнее относительно поверхности Земли. Это произошло впервые за 40 лет.

Выводы специалистов основаны на анализе сейсмоданных в период с 1991 по 2023 год, а также результатах советских, французских и американских ядерных испытаний, проходивших в 1970-х годах.

По словам ученых, замедление скорости внутреннего ядра было вызвано взбалтыванием окружающей его жидкой оболочки, а также гравитационными силами из плотных областей вышележащей каменистой мантии.

Специалисты отметили, что изменения в динамике ядра может незначительно изменить продолжительность дня, но разница составит не более тысячной доли секунды.

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