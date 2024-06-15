Армия Израиля сообщила о гибели восьми военных

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о гибели восьми военнослужащих при взрыве на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ведомстве не привели других подробностей инцидента.

По данным пресс-службы, общее число израильских военных, погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта, достигло 650.

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