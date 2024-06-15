https://news.day.az/world/1668510.html Армия Израиля сообщила о гибели восьми военных
Армия Израиля сообщила о гибели восьми военных
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о гибели восьми военнослужащих при взрыве на юге сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ведомстве не привели других подробностей инцидента.
По данным пресс-службы, общее число израильских военных, погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта, достигло 650.
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