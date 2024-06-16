Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили
Тигровые комары, переносящие смертельную лихорадку денге, распространяются дальше по Европе. Захватывать новые широты им позволяет климатический кризис, пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
С потеплением москиты открывают для себя новые ареалы обитания. Инвазивные виды насекомых стремительно продвигаются по материку - переносчиков опасного вируса обнаружили уже в 13 европейских странах: Австрии, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении и Испании. Денге обнаруживали и в Великобритании, однако дальше порта заболевание не распространялось. Тревогу бьют медики в странах Африки, Азии и Соединенных Штатах. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в Евросоюзе зафиксировали 130 случаев инфицирования денге. При этом в 2022-м показатель составлял всего 71 случай, а с 2010 по 2021 год - 73 инцидента, напоминает издание.
Риск ввоза опасной инфекции растет вместе с увеличением числа международных поездок из стран, для которых денге остается эндемическим заболеванием, поясняет директор ECDC Андреа Аммон. Так, за 2023 год выявили 4,9 тысячи случаев заражения лихорадкой, привезенной из-за границы. Это рекордный показатель с начала эпиднадзора в 2008 году.
Помимо лихорадки денге, комары разносят вирусы Зика и Чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая в себя отдых и обильное питье.
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