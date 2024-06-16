ПК на Windows 10 принудительно обновят

В корпорации Microsoft заявили, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. Об этом сообщается на портале поддержки пользователей Windows, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании заметили, что Windows 10 версии 21H2 достигла окончания статуса обслуживания. Впервые об этом в Microsoft сообщили около месяца назад, разослав пользователям уведомления. Специалисты корпорации отметили, что запускают процесс удаленного автоматического обновления всех ПК до версии 22H2 на базе устаревшей ОС.

"Чтобы обеспечить вашу защиту и продуктивность, "Центр обновления Windows" автоматически инициирует обновление функций для устройств на базе Windows 10", - заявили инженеры Microsoft. По их словам, обновление будет иметь принудительный характер. Однако корпоративные компьютеры, находящиеся под индивидуальным управлением системных администраторов, обновлять не будут.

"Переход на Windows 10 версии 22H2 обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы", - заключили в компании. Также в Microsoft в очередной раз предложили пользователям рассмотреть возможность обновления компьютера до Windows 11.

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