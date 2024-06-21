В Баку задержаны наркокурьеры

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана задержали трех наркокурьеров, пытавшихся ввезти в страну контрабандным путем и реализовать 60 кг марихуаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе спецоперации в Баку были задержаны Талат Мурадов, Шахлар Гасымов и Фамиль Алиев. При обыске у них изъяли помимо марихуаны, обогащенной психотропными веществами, также героин, метамфетамин, 8 780 таблеток метадона и электронные весы, используемые при продаже наркотиков.

Следствие установило, что задержанные вступили в сговор с гражданами Ирана Субханом и Рази (личности устанавливаются) для организации поставок наркотиков в страну. Курьеры получали "товар", ввезенный контрабандой, на морском побережье в Сумгайыте.

Т.Мурадов, Ш.Гасымов и Ф.Алиев, будучи ключевыми фигурами в организации незаконного оборота наркотиков в стране, планировали распространить полученную крупную партию марихуаны по разным адресам в Баку с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, все трое арестованы по решению суда. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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