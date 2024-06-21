Проходит заседание российско-азербайджанского экспертного совета

В Баку проходит пятое заседание российско-азербайджанского экспертного совета, передает в пятницу Day.Az.

Как сообщил на открытии заседания глава правления азербайджанского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, данная переговорная платформа была создана в 2021 году и проводила свои заседания как в Москве, так и в Баку.

"Наше сотрудничество с РФ носит не только двухсторонний характер. Не случайно тема сегодняшнего мероприятия - сотрудничество в рамках многосторонних проектов и инициатив. Мы будем затрагивать как вопросы региональной безопасности, так и ряд логистических и транспортных вопросов", - сказал Шафиев.

Он отметил, что мероприятие собрало ведущих экспертов двух стран, и имеет смысл чаще предоставлять их экспертные оценки тех или иных событий в СМИ.

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