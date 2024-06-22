В Физули уничтожен большой объем дикой конопли

В Физули уничтожено более 3 тонн дикой конопли.

Как сообщили в субботу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, мероприятие было проведено сотрудниками районного отделения полиции города Физули в соответствии с планом "Xaş-xaş 2024".

В ходе мероприятия было собрано и сожжено более 3 тонн 6 832 кустов конопли, которые произрастают на территории села Гаджар.

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