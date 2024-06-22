https://news.day.az/society/1669896.html В Физули уничтожен большой объем дикой конопли
В Физули уничтожен большой объем дикой конопли
В Физули уничтожено более 3 тонн дикой конопли.
Как сообщили в субботу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, мероприятие было проведено сотрудниками районного отделения полиции города Физули в соответствии с планом "Xaş-xaş 2024".
В ходе мероприятия было собрано и сожжено более 3 тонн 6 832 кустов конопли, которые произрастают на территории села Гаджар.
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