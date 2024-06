"Bank of Georgia" участвует в финансировании армянского сепаратизма

В результате политической, дипломатической и военной стратегии, непрерывно проводимой Азербайджанским государством на протяжении многих лет, армянский сепаратизм, продолжавший существовать на территории страны несколько десятилетий, был уничтожен и отправлен в архив истории. Созданные международным правом условия и однозначное признание странами всего мира территориальной целостности Азербайджана привели к появлению на Южном Кавказе новых геополитических реалий. Однако некоторые иностранные силы, не принимающие новый политический порядок, их представители в Армении (реваншисты) и лица, близкие к бывшему сепаратистскому истеблишменту, стараются вновь поднять так называемую карабахскую тему.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, 17 января текущего года было объявлено о создании неправительственной организации под названием "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха" (the Union for Protection of the Interests and rights of the Arsakh people) под руководством бывшего "омбудсмена" так называемой Карабахской республики Артака Бегларяна.

Отмечается, что миссия организации заключается в защите коллективных прав карабахских армян, которые продолжают жить как "переселенцы" в Армении и во всем мире, представлении их интересов на международных платформах, привлечении внимания мира к их проблемам. На сегодняшний день руководящими лицами организации организованы поездки в некоторые страны и осуществлены встречи с представителями армянской диаспоры и проармянскими политиками. Так, 1 февраля текущего года на собрании, организованном Армянским национальным комитетом Америки (Armenian National Committee of America), расположенным в США, была организована встреча сепаратистских представителей с конгрессменами США Брэдом Шерманом и Джеймсом Костой.

Снимок 1. Встреча с участием конгрессмена США Брэда Шермана.

В то же время мы можем видеть, что аналогичная деятельность продолжается и при поддержке французских организаций армянской диаспоры. Артак Бегларян, который несколько месяцев назад начал свою деятельность в качестве главы "Союза защиты интересов и прав народа Арцаха", совершил визит в столицу Франции - Париж.

Снимок 2. Награждение Артака Бегларяна мэром Парижа Анн Идальго, 24 апреля 2024 г., г. Париж.

Организация объявила, что будет осуществлять свою деятельность за счет гражданских пожертвований. Деятельность, которая ведется под названием "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха", носит сепаратистский характер, и ее цели открыты для широкой публики.

Однако непонятна деятельность иностранных банков, поддерживающих эту сепаратистскую деятельность, а точнее ее финансирование, направленную на претензии по отношению к признанным международным правом территории Азербайджана. Сведения о банках, участвующих в финансировании организации, указаны следующим образом:

Стало известно, что внесение пожертвований возможно с помощью банковских переводов и кредитных карт, и хотя основной счет в этом процессе принадлежит AMERIABANK армянского происхождения, банком-посредником (intermediary bank) для переводов в долларах США (USD) является CITIBANK NA, NEW YORK, RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG для евро (EUR), а в рублях (RUB) - AO RAIFFEISEN BANK, MOSCOW.

Глобальные финансовые корпорации, такие как вышеупомянутые CITIBANK NA и RAIFFEISEN BANK, уже некоторое время участвуют в качестве банков-посредников в финансировании сепаратистской деятельности

Ведущую роль в финансировании сепаратистской организации под названием "Союз защиты прав и интересов Карабахского населения" играет армянский банк AMERIABANK. В начале этого года произошло изменение в структуре акционеров AMERIABANK, контрольный пакет акций которого принадлежал армянскому миллиардеру Рубену Варданяну, долгое время проживавшему в Российской Федерации.

Снимок 3. Нынешние акционеры AMERIABANK

В настоящее время 90% акций принадлежит Bank of Georgia, а Bank of Georgia JSC является дочерней компанией Bank of Georgia Group PLC. Bank of Georgia в настоящее время является ведущим игроком на финансовых рынках соседней Республики Грузия. AMERIABANK долгое время играл активную роль в организации сепаратистской деятельности, однако продолжение подобной деятельности даже после практически полного приобретения "Bank of Georgia" акций банка является шагом против официального Баку.

Появление уничтоженного армянского сепаратизма в новой форме на этот раз под названием "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха" и участие в этой деятельности AMERIABANK, основным акционером которого является Bank of Georgia, считающийся ведущим банком Республики Грузия, не соответствуют духу азербайджано-грузинских стратегических и добрососедских отношений. Азербайджан и Грузия долгое время страдали от сепаратизма, и на разных платформах обе страны на высшем уровне выразили поддержку территориальной целостности друг друга. Хотя официальному Баку удалось ликвидировать армянский сепаратизм, проблемы Грузии с так называемыми Абхазией и Южной Осетией до сих пор не решены.

Кстати, в сепаратистской деятельности, вспыхнувшей в Абхазии в 1990-х годах, активное участие принимала и вооруженная группировка из армян под названием "батальон Баграмяна", которая несет прямую ответственность за жестокие расправы над местным населением. Несомненно, Грузинское государство и общественность достаточно осведомлены об этом.

Снимок 4. Батальон Баграмяна, сформированный в Абхазии из армян и занимавшийся сепаратистской деятельностью.

Снимок 5. Армянский батальон Баграмяна входит в состав так называемых Вооруженных сил Абхазии, 9 февраля 1993 года.

Участие банка AMERIABANK, принадлежащего Bank of Georgia, в финансировании сепаратистской деятельности, претендующей на суверенные территории Азербайджана, является международным преступлением.

В Грузии, которая до сих пор страдает от сепаратизма и где в 1990-е годы армянские банды совершали зверства против местного населения на территории Абхазии, ведущий банк страны не должен поддерживать армянский сепаратизм.

Bank of Georgia, ставший основным акционером AMERIABANK, не может игнорировать азербайджано-грузинские отношения и проблемы, с которыми сталкивается его страна, поддерживая политический проект, направленный на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в сепаратистскую деятельность, которая долгое время существовала на территории Карабаха в Азербайджане.

Тема будет оставаться в центре внимания.

Продолжение следует...