Хакеры взломали базу данных Национальной службы здравоохранения Великобритании

Хакерская группировка Qilin ("Цилинь") заблокировала доступ к примерно 300 миллионам файлов пациентов, взломав базу данных Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, хакеры проникли в IT-систему компании Synnovis, которая оказывает лабораторные и диагностические услуги множеству больниц, включая государственные, и требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов.

Влиятельная британская газета The Guardian пишет, что затронутые атакой больницы Национальной службы здравоохранения были вынуждены отложить почти 1600 срочных приемов и операций, в том числе переливания крови и трансплантации органов.

Накануне, 21 июня, стало известно, что компания Synnovis отказалась платить выкуп. После этого хакерская группировка Qilin выложила в открытый доступ 104 файла с данными пациентов.

Считается, что вымогательская группировка киберпреступников связана с Россией. На протяжении ряда лет она взламывает базы данных компаний и организаций в разных странах и блокирует их, требуя выкупа. Однако ранее Qilin не связывала свои действия с политикой. Теперь же взломщики заявили, что мстят Великобритании за поддержку Украины.

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