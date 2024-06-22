Землетрясение на Каспии

Согласно информации Бюро исследований землетрясений, в Каспийском море в 07:17 произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла, очаг залегал на глубине 67 км.

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