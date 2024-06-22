Тысячи израильтян вышли на акции протеста с требованием освободить заложников

Новая волна массовых акций протеста с требованием немедленного освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа уже 260 дней, прошла в Израиле. Крупнейшая демонстрация по традиции состоялась в Тель-Авиве в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организаторы митинга - ассоциация "Форум семей заложников" - напомнили, что на этот раз субботняя демонстрация приурочена к "самому долгому дню в году" - летнему солнцестоянию, которое в 2024 году в Северном полушарии пришлось на 20 июня. По их словам, нынешний субботний митинг, проводящийся в поддержку родных и близких заложников, "символизирует "бесконечный день", который эти семьи переживают с 7 октября" 2023 года. "Для 120 заложников, тысяч семей и всего народа этот мрачный день еще не закончился. Мы не можем двигаться дальше, пока все заложники не вернутся: живые - в свои дома к своим родным, а убитые - к достойному захоронению", - заявили организаторы.

Многие из участников митинга держали в руках фотографии заложников, остающихся в Газе. Особенно много было плакатов с портретом Наамы Леви - израильской военнослужащей, захваченной в плен 7 октября и 22 июня отмечающей в неволе свой 20-й день рождения.

Тысячи демонстрантов также в очередной раз потребовали от правительства Израиля немедленно согласиться на сделку с палестинскими радикалами из движения ХАМАС, которая позволила бы освободить похищенных. Кроме того, демонстранты вновь выступили за проведение в стране досрочных выборов.

Митинги в поддержку заложников проводятся в Израиле регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят каждую субботу вечером в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуются во многих других городах страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!