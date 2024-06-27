Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку

27 июня малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики.

В рамках визита для экипажей кораблей будет организована прогулка по городу Баку с целью ознакомления с культурными и историческими памятниками, а также состоится товарищеская спортивная встреча между военными моряками.

Неофициальный дружественный визит продлится до 30 июня.

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