В Гаджигабуле река вышла из берегов, - затоплены частные хозяйства - ФОТО
В Гаджигабульском районе река Пирсаат вышла из берегов и затопила частные хозяйства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, непрерывные дожди, прошедшие прошлой ночью, нанесли серьезный ущерб селам Таглы и Губалы, входящим в Удлускую территориальную единицу Гаджигабульского района.
Уровень реки поднялся на 4-5 метров. Река Пирсаат вышла из берегов , затопив приусадебные участки прибрежных домов, гранатовые сады и частные хозяйства.
Транспортное сообщение села Губалы с окрестными селами прервано. В некоторых фермах погибли домашние животные. В районе наблюдались перебои с электроэнергией и интернетом.
Представители Комиссии по чрезвычайным ситуациям исполнительной власти Гаджигабульского района ознакомились с ситуацией на месте.
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