В Гаджигабуле река вышла из берегов,

В Гаджигабульском районе река Пирсаат вышла из берегов и затопила частные хозяйства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, непрерывные дожди, прошедшие прошлой ночью, нанесли серьезный ущерб селам Таглы и Губалы, входящим в Удлускую территориальную единицу Гаджигабульского района.

Уровень реки поднялся на 4-5 метров. Река Пирсаат вышла из берегов , затопив приусадебные участки прибрежных домов, гранатовые сады и частные хозяйства.

Транспортное сообщение села Губалы с окрестными селами прервано. В некоторых фермах погибли домашние животные. В районе наблюдались перебои с электроэнергией и интернетом.

Представители Комиссии по чрезвычайным ситуациям исполнительной власти Гаджигабульского района ознакомились с ситуацией на месте.

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