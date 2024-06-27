В результате проливных дождей в Лачине разрушилась часть моста Падшах

В результате проливных дождей в Лачине поднялся уровень реки Хакари, что привело к разрушению части моста Падшах.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в настоящее время на данной территории ведутся ремонтные работы. передает Day.Az.

Начальник отдела по связям с общественностью Бакинской службы благоустройства Лала Алиева отметила, что у этого моста нет какой-либо особой функции, кроме эстетической.

"Во время реконструкции города Лачин мост был вымощен камнем, украшен цветами, а его боковые части стали смотровой площадкой. Кстати, другой, плавучий мост через реку Хакари периодически поднимается с учетом условий безопасности. После получения заключения соответствующих структур, связанных с регулированием воды в реке Хакари - одной из самых бурных рек Азербайджана, мосты будут реконструированы", - добавила она.

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