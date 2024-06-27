Банк Республика, придающий большое значение развитию реального сектора в нашей стране, запустил новое, улучшенное приложение "Mobil Ofis Biznes" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Через приложение #MobilOfisBiznes юридические лица и индивидуальные предприниматели в любое время суток оперативно смогут получить информацию о текущих счетах, картах, переводах и т.д., не приходя в банк, через свои смартфоны.

Отметим, что #MobilOfisBiznes, предназначенный как для пользователей iOS, так и для Android, создан с учетом новейшего пользовательского опыта и тенденций дизайна. В обновленное приложение #MobilOfisBiznes сейчас также было добавлено меню "Подписи". Благодаря этому клиенты смогут подтверждать и контролировать все свои платежи.

С обновленным приложением #MobilOfisBiznes быть предпринимателем станет удобнее, ведь ваш офис будет у вас в кармане.

Привнесите #комфорт в свой бизнес, управляйте своим бизнесом в #однокасание!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.