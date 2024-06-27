В результате проливных дождей на автомобильной дороге Исмаиллы-Лагич возникли трудности, дорога временно закрыта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после ливней, продолжавшихся несколько дней, на автомобильной дороге Исмаиллы-Лагич произошел камнепад. На проезжую часть обрушились крупные куски горных пород, а также слой ила, в результате чего движение автомобилей в обоих направлениях было полностью ограничено.

Сообщается, что некоторые автомобили в настоящее время застряли на дороге.

В результате прервалась связь некоторых сел с райцентром. Техника и живая сила задействованы в указанном районе, ведутся работы по расчистке дороги.

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