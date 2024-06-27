Boeing могут отдать в женские руки

В руководители Boeing прочат Стефани Поуп. Ее видят в главном кресле одного из мировых лидеров авиастроения, перенесшего в последнее время множество имиджевых потерь. Ее кандидатуру называют многие поставщики, работающие с корпорацией, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

На текущий момент Стефани Поуп занимает должность исполнительного директора Boeing. При этом уже известно, что на фоне одного из самых серьезных кризисов в истории компании действующий руководитель Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце 2024 года.

Стефани, если она всё-таки сядет за штурвал, придется нелегко. Ей нужно вывести корпорацию из пике на фоне скандалов, связанных с качеством сборки и безопасности флагманского B-737 MAX. В апреле и мае компания не получила ни одного нового заказа на эту важную птичку.

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