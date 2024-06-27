В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

Утилизация отходов и расширение применения современных технологий остро стоят на повестке дня.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Азербайджана Лятиф Гасымов на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценностям для устойчивого будущего".

По его мнению, потребность в устойчивых решениях, связанных с переработкой отходов, возрастает.

"Сокращение количества отходов, их эффективная переработка важны для охраны окружающей среды", - отметил Гасымов.

По его словам, в настоящее время активизировалась работа по переработке и обезвреживанию отходов, образующихся в результате строительных работ по всему Азербайджану.

"Также дан старт процессу утилизации старых транспортных средств с целью защиты окружающей среды", - сообщил Гасымов.

Он упомянул, что Азербайджан во всех сферах движется в направлении создания "зеленой" экономики с параллельным решением проблем окружающей среды.

"Изменение климата серьезно влияет на условия жизни людей. Предстоящий COP29 создаст новые возможности для экологического и климатического "здоровья"", - добавил Гасымов.

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