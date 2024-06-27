В Баку отметили юбилей народного артиста Марахима Фарзалибекова

В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, посвященный 75-летнему юбилею главного режиссера Бакинского муниципального театра, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Марахима Фарзалибекова, сообщает Day.Az.

На вечере присутствовали заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, друзья и близкие юбиляра.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

На юбилейном мероприятии, прошедшем в дружеской, теплой атмосфере и наполненном трепетными воспоминаниями, был продемонстрирован документальный фильм, посвященный деятельности Марахима Фарзалибекова, который еще с детства влюбился в театр, и остался верен этой любви по сегодняшний день.

В документальном фильме известные представители искусства рассказывают о деятельности народного артиста, отмечая, что творчество Фарзалибекова занимает значимое место в истории национального театрального искусства.

На мероприятии было зачитано поздравительное письмо к Марахиму Фарзалибекову от коллектива министерства культуры Азербайджана.

Исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА), народный артист Гаджи Исмаилов рассказал о своей роли в спектакле "Sizi deyib gəlmişəm" по произведению народного писателя Анара, который поставил Марахим Фарзалибеков.

"На тот период я был молод, моими партнерами по сцене были известные актеры, но Марахим Фарзалибеков все-таки доверил мне роль Магомедгасана. Я признателен ему за доверие, которое он мне оказал", - сказал Исмаилов.

Гаджи Исмаилов также упомянул, что Марахим Фарзалибеков является активным членом Союза театральных деятелей Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Рафаэль Гусейнов подчеркнул, что Марахим Фарзалибеков посвятил свою жизнь искусству, национальному театру.

"Юбилей Марахима Фарзалибекова - еще одна возможность поговорить о театре, вспомнить его историю, видных деятелей. И судьба Марахима Фарзалибекова связана с этой историей. В качестве режиссера он работал с выдающимися артистами, ставил спектакли по произведениям видных драматургов", - сказал академик.

Рафаэль Гусейнов особое внимание уделил спектаклям Марахима Фарзалибекова, которые он поставил по произведениям народного писателя, драматурга Ильяса Эфендиева.

"Марахим Фарзалибеков поставил спектакли по 11 пьесам Ильяса Эфендиева", - добавил он.

Театровед, профессор Марьям Ализаде, художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани и другие подчеркнули, что Марахим Фарзалибеков - режиссер со счастливой судьбой.

Было отмечено, что Марахим Фарзалибеков учился у известного режиссера, народного артиста СССР, профессора Георгия Товстоногова, а затем постигал тонкости режиссерского мастерства у народного артиста Азербайджана Тофига Казымова.

Особое внимание выступившие уделили совместной работе Марахима Фарзалибекова и видной актрисы, народной артистки Азербайджана, основательнице Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой.

Кроме того, на мероприятии было рассказано о работе Марахима Фарзалибекова в качестве актера кино, а также деятельности в Театре киноактера, действовавшего при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На мероприятии художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде вручила юбиляру награду "Национальный театр" за вклад в развитие национального театрального искусства.

В заключении Марахим Фарзалибеков выразил признательность всем гостям вечера за внимание к его творческой деятельности.

Отметим, что Марахим Фарзалибеков родился 26 июня 1949 года в Баку. Интерес к театральному искусству он проявлял еще со школы, с того времени он играл эпизодические роли в спектаклях, поставленных в народном театре Дворца культуры. Однако больше всего его интересовало режиссерское творчество. С 1970 по 1975 годы он проходил обучение на режиссерском факультете Ленинградского государственного института театральной и музыкальной кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств) у всемирно известного режиссера, народного артиста СССР, профессора Георгия Товстоногова. После окончания института он был направлен в Государственный русский драматический театр имени Михаила Лермонтова в Грозном.

Затем Марахим Фарзалибеков работал главным режиссером Сумгайытского государственного драматического театра (1977 - 1981). В разные годы он был директором и главным режиссером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. С 2018 года по сегодняшний день он является главным режиссером Бакинского муниципального театра.

Режиссерские работы Марахима Фарзалибекова отличаются особым почерком и стилем мастера и всегда вызывают интерес как у зрителей, так и у профессионалов театрального искусства.

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