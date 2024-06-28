Польша и Украина находятся в шаге от подписания соглашения по безопасности

Соглашение между Польшей и Украиной по безопасности будет подписано еще перед саммитом НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше соглашение уже практически готово", - отметил Туск на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях его канцелярии. Польский премьер добавил, что сторонам еще предстоит договориться по "некоторым формулировкам". Помимо того, Туск подчеркнул, что Польша не сможет помогать Киеву во вред собственной обороноспособности. Речь идет о поставках таких вооружений, как истребители, об этом Туск уже предупредил президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне ЕС подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Кроме того, на полях саммита ЕС такие соглашения с Киевом подписали Литва и Эстония. По данным портала Euractive, Украина заключила в общей сложности уже не менее 17 двусторонних соглашений по вопросам безопасности со странами объединения.

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