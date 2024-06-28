В Баку состоялся творческий вечер заслуженного деятеля искусств Мамедаги Умудова

Состоялся творческий вечер заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Мамедаги Умудова, организованный Азербайджанской национальной консерваторией (АНК) и Русским домом в Баку, сообщает Day.Az.

Ведущая вечера, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина рассказала об интересном творческом пути композитора, важных вехах многообразной творческой деятельности, а также о стилистических особенностях исполняемых в концертной программе произведений. В этот вечер зрители смогли насладиться разнообразной музыкальной программой, состоящей из камерно-инструментальных сочинений композитора.

Сочинения композитора прозвучали в исполнении старшего преподавателя АНК Светланы Ахмедовой, преподавателей АНК Ибрагима Бабаева, Рены Имановой, концертмейстеров АНК Фирузы Наджафли-Гадымалыевой, Айсель Шахбазлы, а также лауреатов международных и республиканских конкурсов Назрин Имановой, Масумы Алиевой, Абида Челебиева, Джалалы Исмаилзаде и Асима Рзазаде. Руководитель проекта - обладатель почетного звания "Передовой работник образования" Светлана Ахмедова. Зрителям был представлен видеоролик "Карабах - это Азербайджан" на музыку Мамедаги Умудова, который в завершение выразил признательность музыкантам и организаторам вечера.

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