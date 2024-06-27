https://news.day.az/officialchronicle/1670981.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генсека ООН и исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде
Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генсека ООН и исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде
27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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