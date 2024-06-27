США ввели санкции против компаний и танкеров за транспортировку иранской нефти

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки три компании, которые, по мнению американских властей, занимаются транспортировкой иранской нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных Министерством финансов США документов, рестрикции коснулись трех компаний, зарегистрированных в ОАЭ, а также 11 танкеров под флагами Панамы, Габона, Сент-Китса и Невиса, Коморских Островов, Барбадоса и Островов Кука.

"Госдепартамент США вводит санкции против трех компаний, связанных с транспортировкой иранской нефти и нефтехимических продуктов, и идентифицирует 11 судов, связанных с этими компаниями, как заблокированное имущество", - поясняется в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Он добавил, что ограничения вводятся в ответ на якобы "ядерную эскалацию" со стороны Тегерана, и подчеркнул, что Вашингтон будет использовать все доступные ему средства, "чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие".

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