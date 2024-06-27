ЕС выделил Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки

Европейский союз (ЕС) объявил о выделении Украине 1,9 млрд евро.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте Х.

По её словам, Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

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