https://news.day.az/world/1671098.html ЕС выделил Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки
ЕС выделил Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки
Европейский союз (ЕС) объявил о выделении Украине 1,9 млрд евро.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте Х.
По её словам, Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
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