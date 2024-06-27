https://news.day.az/politics/1671117.html Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X", сообщает Day.Az.
Как отмечается, стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и многих других стратегически важных сферах.
Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана в COP29.
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