Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X", сообщает Day.Az.

Как отмечается, стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и многих других стратегически важных сферах.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана в COP29.

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