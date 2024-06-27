https://news.day.az/society/1671062.html Названо число учителей, участвовавших в сертификационных экзаменах
Названо число учителей, участвовавших в сертификационных экзаменах
В сертификационных экзаменах по 2022-2024 гг. приняли участие 64,5 тысячи учителей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции "Сертификация-2024: профессиональный учитель - качественное образование".
Министр отметил, что процесс сертификации будет продолжен.
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