Названо число учителей, участвовавших в сертификационных экзаменах

В сертификационных экзаменах по 2022-2024 гг. приняли участие 64,5 тысячи учителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции "Сертификация-2024: профессиональный учитель - качественное образование".

Министр отметил, что процесс сертификации будет продолжен.

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