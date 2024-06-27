В Конгрессе США заявили об отставании от Китая в ключевой сфере

Китай сейчас создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, чем США, заявил член Палаты представителей от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он указал на отставание от Китая в ключевой сфере. "Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения", - отметил он. При этом на долю китайских верфей, где почти 20 процентов эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, можно отнести 54 процента, подчеркнул Моленар.

Конгрессмен добавил, что КНР стремится обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование.

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