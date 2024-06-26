Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства из огнестрельного оружия перед ТЦ в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства человека из огнестрельного оружия.

26 июня около 21 часа в прокуратуру Наримановского района поступила информация об убийстве Турала Косаева 2000 года рождения по адресу: Наримановский район, улица Ага Нематулла 95.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на прокуратуру Наримановского района. В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что Исмаил Аллахвердиев 2003 года рождения, открыв стрельбу из огнестрельного оружия, умышленно убил своего знакомого Турала Косаева.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, подозреваемым по делу задержан Исмаил Аллахвердиев.

Инцидент произошел на почве личных отношений.

Проводится расследование.

В настоящее время проводится предварительное расследование.