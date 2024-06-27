Обсуждено привлечение новых грузов в Средний коридор

Находящийся с визитом в Узбекистане председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов провел встречу с председателем железных дорог этой страны Зуфаром Нарзуллаевым и председателем Таджикских железных дорог Комилем Мирзоали как в формате один на один, так и в трехстороннем формате.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на встрече широко обсуждалось тесное сотрудничество в железнодорожной сфере, а также возможности увеличения грузооборота по направлениям Средняя Азия-Европа - Средняя Азия и Китай - Европа - Китай и важность продвижения этих возможностей на мировом рынке.

В ходе встречи руководители железнодорожных структур обсудили реализуемые в настоящее время проекты по предоставлению конкурентоспособных и цифровых услуг с целью дальнейшего увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и привлечения новых грузов.

В конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества между сторонами.

Кроме того, делегация АЖД в рамках делового визита приняла участие в "круглом столе", организованном местными логистическими компаниями.

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