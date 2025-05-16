https://news.day.az/sport/1753067.html Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф Азербайджанский футболист Вусал Искендерли вместе со своей командой "Болуспор" вышел в полуфинал плей-офф Первой лиги Турции, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. В рамках стадии на вылет "Болуспор" на выезде одержал победу над "Истанбулспором" со счетом 2:1.
Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф
Азербайджанский футболист Вусал Искендерли вместе со своей командой "Болуспор" вышел в полуфинал плей-офф Первой лиги Турции, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В рамках стадии на вылет "Болуспор" на выезде одержал победу над "Истанбулспором" со счетом 2:1. Проигрывая по ходу матча, гости сумели забить два мяча и добиться выхода в следующую стадию. Искендерли не принял участия в этом поединке.
В полуфинале "Болуспор" встретится с "Бандирмаспором", который ранее выбил из борьбы "Эрзурумспор". Матч состоится 19 мая.
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