Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли вместе со своей командой "Болуспор" вышел в полуфинал плей-офф Первой лиги Турции, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В рамках стадии на вылет "Болуспор" на выезде одержал победу над "Истанбулспором" со счетом 2:1. Проигрывая по ходу матча, гости сумели забить два мяча и добиться выхода в следующую стадию. Искендерли не принял участия в этом поединке.

В полуфинале "Болуспор" встретится с "Бандирмаспором", который ранее выбил из борьбы "Эрзурумспор". Матч состоится 19 мая.