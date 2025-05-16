В Азербайджане заблокировано более 100 аккаунтов в соцсетях

В Азербайджане выявлены 44 случая торговли людьми с использованием информационных технологий, возбуждены уголовные дела.

Как передает Day.Az, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов сообщил об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении ежегодного доклада о борьбе с торговлей людьми.

По его словам, в ходе мониторинга было заблокировано 156 каналов в Telegram, TikTok и Instagram, пропагандирующих торговлю людьми, из которых 124 канала были заблокированы в текущем году.

"В 2024 году было объявлено в розыск 30 человек по обвинению в торговле людьми, содержании притонов, вовлечении несовершеннолетних в аморальную деятельность и распространении порнографических материалов. Из них 16 человек были задержаны, включая троих по обвинению в торговле людьми", - отметил Сейфулла Азимов.