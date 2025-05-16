Сколько человек отравились едой в прошлом месяце в Азербайджане?

В течение апреля в отделение скорой и неотложной помощи Клинического медицинского центра были доставлены 103 человека с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос агентства Trend сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Маммад.

По его словам, летальных исходов зарегистрировано не было:

"Всем поступившим пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой", - отметил он.

Отметим, что пищевое отравление возникает в результате употребления продуктов, зараженных вредоносными микроорганизмами - бактериями, вирусами или паразитами.