https://news.day.az/society/1753104.html Сколько человек отравились едой в прошлом месяце в Азербайджане? В течение апреля в отделение скорой и неотложной помощи Клинического медицинского центра были доставлены 103 человека с подозрением на пищевое отравление. Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос агентства Trend сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Маммад. По его словам, летальных исходов зарегистрировано не было:
Сколько человек отравились едой в прошлом месяце в Азербайджане?
В течение апреля в отделение скорой и неотложной помощи Клинического медицинского центра были доставлены 103 человека с подозрением на пищевое отравление.
Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос агентства Trend сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Маммад.
По его словам, летальных исходов зарегистрировано не было:
"Всем поступившим пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой", - отметил он.
Отметим, что пищевое отравление возникает в результате употребления продуктов, зараженных вредоносными микроорганизмами - бактериями, вирусами или паразитами.
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