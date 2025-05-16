Азербайджан - стратегический транзитный узел для Глобального Юга

Азербайджан выступает важным стратегическим мостом между Севером и Югом глобального мира, используя свое геополитическое положение и дипломатическую нейтральность для укрепления многополярной системы.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет французское онлайн-издание La Gazette du Caucase.

В своей статье аналитики La Gazette du Caucase отмечают, что в современном геополитическом дискурсе понятия "Глобальный Юг" и "Глобальный Север" уже не связаны строго с географическим положением, а отражают социально-экономические, политические и исторические различия.

В этом контексте Азербайджан выделяется как ключевой игрок, который благодаря своему выгодному географическому положению, нейтральной политике и активной дипломатии служит мостом между эими двумя мирами. La Gazette du Caucase подчеркивает, что роль Азербайджана выходит за рамки простого транзитного пункта: это осознанная и сбалансированная внешнеполитическая стратегия, объединяющая национальные интересы с многополярным сотрудничеством.

Издание отмечает, что с момента обретения независимости Азербайджан выстраивает внешнюю политику, основанную на уважении международного права и суверенитета, а также диверсификации экономики. "Благодаря этому страна смогла построить устойчивые отношения как с западными державами и Россией, так и с исламским миром и развивающимися странами Глобального Юга. Активное участие в крупных международных инициативах и организациях усиливает эти связи", - говорится в статье.

La Gazette du Caucase выделяет экономический и геополитический эффект от позиции Азербайджана как транзитного узла.

"Среди ключевых проектов - Средний коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, а также инициатива Китая "Один пояс, один путь", которые обеспечивают стране важную роль в энергетической безопасности и торговой логистике на мировой арене", - отмечает издание.

Кроме того, авторы статьи обратили внимание на важность проведения в Баку крупных многосторонних событий - таких как COP29, саммит Организации исламского сотрудничества и Всемирный форум городов ООН. В этой связи важную роль приобретают платформы сотрудничества Юг-Юг - такие как Движение неприсоединения, БРИКС, Группа 77 плюс Китай и поддерживаемые ООН инициативы. Азербайджан благодаря своей сбалансированной политике и историческим связям выступает здесь как посредник и активный участник, способствующий обмену опытом, совместным проектам и коллективному отстаиванию интересов.

Таким образом, подчеркивает французское издание, Азербайджан постепенно закрепляется как средняя сила, играющая уникальную роль моста не только в географическом, но и в дипломатическом и экономическом измерениях, что дает стране значительные возможности в условиях быстро меняющегося миропорядка. Поддержка этой динамики через инклюзивное партнерство и региональное лидерство может обеспечить Баку место за столом глобальных решений - не просто в качестве участника, а как важного посредника и гаранта диалога, торговли и мира.