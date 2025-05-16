https://news.day.az/economy/1753118.html В Баку проходит II Форум агрономов - ФОТО В Баку в рамках государственно-частного партнерства начал свою работу II Форум агрономов. Как сообщает Day.Az, Форум проходит в рамках последнего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").
В Баку проходит II Форум агрономов - ФОТО
В Баку в рамках государственно-частного партнерства начал свою работу II Форум агрономов.
Как сообщает Day.Az, Форум проходит в рамках последнего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").
В форуме принимают участие начальник отдела организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Сеймур Сафарли, заместитель председателя Агентства аграрных услуг Анар Азимов, а также представители различных компаний.
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