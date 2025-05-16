Азербайджан превратил ничью в безоговорочную победу

Много лет Армения и ее союзники по умолчанию считали Бишкекский протокол от 12 мая 1994 года актом капитуляции. Хотя посвящен он был только порядку прекращения огня, считалось, что согласие Азербайджана подписать этот документ означало его сдачу и примирение с поражением. В мае 1994 года все думали, что конфликт де-факто завершен и осталось лишь закрепить этот факт де-юре, что тоже не за горами, потому что Азербайджан слаб и раздираем кризисом и гражданским противостоянием. В связи с очередной годовщиной бишкекского документа на медиа-пространстве соседней страны вспомнили о былых надеждах и вздумали проводить параллели между прекращением огня в 1994 году и Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, положившим конец карабахскому конфликту. По мнению особо "одаренных", суть обоих документов одинакова и последний вовсе не является актом капитуляции, а всего лишь провозглашает прекращение огня.

Возможны ли параллели между документами, положившими конец двум войнам? Был ли Бишкекский протокол "капитуляцией" и оставляет ли Трехстороннее заявление лазейку для армянских надежд?

С этими вопросами Day.Az обратился к депутату Милли Меджлиса Новрузу Аслану.

Бишкекский протокол был конкретно документом о прекращении огня. Философия этого документа заключалась именно в этом. Он не предполагал освобождения или сдачи территорий, отвода войск и работы над мирным договором. Он говорил только о прекращении огня.

Нам было трудно перейти этот Рубикон, но мы его перешли во имя будущего. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был великим гроссмейстером. Происходившее в то время в стране можно представить шахматной доской. И когда Азербайджан проигрывал партию за партией, когда на доске почти не осталось фигур, Эльчибей обратился к великому гроссмейстеру Гейдару Алиеву с призывом вернуться в Баку и доиграть последнюю партию. Выиграть ее на данном этапе было невозможно, и спасти ситуацию могла только ничья. Бишкекский протокол стал этой ничьей, которая спасла Азербайджан от полного поражения. С теми ресурсами, которые имел Азербайджан на политической шахматной доске, даже ничья казалась невыполнимой задачей. Противнику и его союзниками требовалось поражение Азербайджана, его капитуляция. Но Гейдару Алиеву удалось добиться ничьей и после наступления мира начать новую, свою партию, где каждый шаг просчитан на много ходов вперед.

Нужно уметь видеть перспективу. Для Азербайджана было тяжело и больно подписывать перемирие после всего, что было сделано армянскими оккупантами. После Ходжалы, после этнических чисток азербайджанцев на их собственной земле. Но Гейдар Алиев умел просчитывать ходы. И, как всегда не ошибся.

Партия была начала Гейдаром Алиевым и завершена блистательной Победой в 2020 году под руководством Президента Ильхама Алиева. За время политического пата страна получила передышку и смогла подготовиться к завершению партии. Ильхам Алиев не оставил противнику никакого шанса, лишив его всех фигур и на дипломатическом, и на экономическом, и на политическом, и на военном фронте.

Бишкекский протокол никак не может сравниваться с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Это абсолютно разные документы. Документ, подписанный по итогам Второй карабахской войны, это акт капитуляции. И так о нем говорит не только азербайджанская сторона, но и серьезные армянские политологи.

Документ не был назван атом капитуляции только для того, чтобы не унижать руководителя проигравшей стороны окончательно, позволить ему хоть немного сохранить достоинство в глазах собственного народа. Думаю, если бы во главе Армении в тот период находились военные преступники вроде Кочаряна или Саргсяна, с ними разговор был бы более жестким. Это тоже дипломатия. Главное - содержание документа, а не его название. А содержание Трехстороннего заявления ясно свидетельствует, что это документ не о перемирии, не о прекращении огня, а о завершении конфликта и сдаче противника.

Понятие капитуляции в наше время не может определять те меры, какие определяло 80 лет назад. Оно сегодня не предполагает полного разгрома противника, включая уничтожение его и на его собственной территории. Некоторые говорят "вот если бы вы взяли Ереван, тогда..." Это несерьезный разговор. Трехстороннее заявление содержало график добровольного вывода оккупационных войск из трех крупных районов, вывод из Карабаха незаконных вооруженных формирований. Это не прекращение огня, а именно капитуляция.

Попытки реваншистов проводить параллели между документами, остановившими две войны, - неблагодарное занятие. Бишкекский протокол заморозил карабахский конфликт, а заявление от 10 ноября положило ему конец. Это чистой воды манипуляции. Какая цель? Цель - сохранить надежду, что пройдет время и что-то изменится. Реваншисты убеждают армянское общество, что они тоже могут подождать тридцать лет, когда сложится подходящая международная ситуация, и начать все заново. Эта пропаганда рассчитано больше на внутреннюю аудиторию, но к ней стоит отнестись внимательно и нам, потому что в случае переворота в Ереване и возвращения к власти сторонников "миацума", соседняя страна снова может дестабилизировать регион.

Представьте, что мне приходилось в прежние времена слышать мнения, мол, не надо было подписывать Бишкекский протокол, это была капитуляция и позор". Думаю, после Победы эти люди уже не высказываются таким образом.

Давайте подумаем, что было бы, если бы не был подписан Бишкекский протокол. Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев думал не о стране, а собственной славе. В тот момент, можно сказать, решался вопрос, быть или не быть Азербайджанскому государству. Тогдашний министр обороны РФ Павел Грачев бомбил Азербайджан звонками и угрозами, вплоть до угроз бомбить Баку. Эту атаку еще нужно было суметь выдержать. И Гейдар Алиев сумел. Никто из политиков, что имелись тогда в Азербайджане, не был на это способен. Только он смог остановить опасное для нашей государственности развитие событий, и время показало, что Гейдар Алиев сделал единственно возможный на тот момент ход, определивший финал всей партии.

Это был исторический ход. Все страны и организации, которые якобы посредничали, а на самом деле поддерживали армянскую сторону, были уверены, что с прекращением огня можно считать Армению победительницей, и что со временем все забудется, и через поколение азербайджанцам будет уже все равно, оккупированы 20 процентов территорий или нет. Когда Ильхам Алиев стал Президентом, многие полагали, что с уходом такой фигуры, как Гейдар Алиев, Азербайджан потеряет голос, так как молодой руководитель не рискнет даже задуматься о силовом возвращении территорий. Но все они очень серьезно ошиблись. Ильхам Алиев построил такую армию и такую экономику, так сплотил страну, что обеспечил Азербайджану блестящую Победу. Президент Азербайджана по-новому расставил фигуры на региональной шахматной доске и блистательно доиграл эту партию.

Нужно уметь не упустить момент истины. Особенно когда речь идет о судьбе страны и народа. Гейдар Алиев сумел вычислить этот момент и обернуть проигрыш в залог будущей Победы. Если упустить момент, шанс может больше не представиться. Это мы наблюдаем в случае Украины. В 2022 году у Киева была возможность подписать документ о прекращении огня, но тогда у страны были другие ожидания из-за мировой поддержки и обещаний западных союзников, и Украина отказалась. Сейчас такой же документ может быть подписан уже на более унизительных условиях для страны, территории которой оккупированы.

Сегодня Украина согласна на прекращение огня, а Россия требует капитуляции. Капитуляция будет означать юридическую потерю территорий. Ситуация очень сложная и делать прогнозы не берусь. Все будет зависеть от того, как поведут себя стороны после подписания документа о прекращении огня, если он вообще будет подписан. Какую выберут линию. В наше время территориальные конфликты не уходят с повестки сами собой, и российско-украинский, как говорится, не рассосется.

У России в украинском вопросе тоже был свой момент истины, когда она могла остановиться, но вместо этого она начала бомбить мирные города. Она тоже потеряла шанс.

Хотел бы коснуться роли лидера, которого, на мой взгляд, украинскому народу сейчас не хватает. Это исключительно мое, личное субъективное мнение, я ни в коем случае не хочу указывать украинцам, каких лидеров выбирать. Роль лидера очень важна, я бы сказал, она является определяющей. От него зависит очень многое. От него зависит, сможет ли страна подняться на ноги после таких ударов. Сейчас у Украины задача подняться, залечить раны и начать наращивать силу. Для этого ей нужен мир. И сильный лидер.

Посмотрите, какое "броуновское движение" началось в мире после прихода Трампа. Казалось бы, ничего особенного - всего лишь один политик сменил в Белом доме другого, а как все начало повсеместно меняться.

Если рассуждать гипотетически, то миру для избежания территориальных конфликтов и войн необходимы мудрые лидеры и интеграция. Мудрых лидеров в мире можно перечесть по пальцам одной руки. Азербайджану повезло - у нас такой лидер есть. Что касается интеграции, то наилучший пример - Евросоюз. Я не говорю сейчас о негативных нюансах политики ведущих стран ЕС или двойных стандартах. Я говорю о самой структуре объединения, которая в своей сущности очень правильная и работает. В этой структуре есть место не только мощным и богатым государствам, а взаимоотношения строятся на основе равноправия и общих интересов.

О принципах, на которых построен Евросоюз, стоит подумать России, которая продолжает стремиться удерживать постсоветские страны в поле своих интересов. А те сопротивляются, что совершенно естественно. Интеграция силой недолговечна и непродуктивна. Тем более в наше время. Россия должна заинтересовать своих соседей, если хочет стать интегрирующим центром. Если, конечно, хочет.

Лейла Таривердиева