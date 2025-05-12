Прекращение огня: как это было в Азербайджане и что может сделать Украина

Автор: Лейла Таривердиева

В минувшую пятницу главы ряда европейских государств побывали в Киеве для встречи с Володимиром Зеленским и обсуждения возможностей остановки войны. Встреча состоялась, было решено добиваться прекращения огня, вопрос согласовали с Белым домом, после чего Президент Украины заявил, что Киев готов к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней. Однако встреча Зеленского и Владимира Путина состоится, не дожидаясь прекращения огня, - 15 мая. Москва не ответила на призыв о прекращении огня, но объявила, что не против прямых переговоров в Стамбуле.

По мнению аналитиков, российская сторона будет склонять Киев к капитуляции вместо 30-дневного перемирия, и если Путин и появится в четверг в Стамбуле, то только для достижения этой цели.

Удастся ли Зеленскому и посредникам разрулить ситуацию, сейчас говорить трудно. Добиваться от страны, решившей свои военные задачи, прекращения огня - это задача не из легких. Если Киеву это удастся, это можно будет считать его дипломатической победой. Прекращение огня - это не признание территориальных потерь, это только передышка, возможность собраться с силами и в условиях перемирия искать мирные пути разрешения проблемы. Последнее очень трудновыполнимо, о чем Азербайджан знает на собственном примере. Но без прекращения огня Украине не выдержать. Конца войне не видно, все прогнозы и расчеты, делавшиеся политтехнологами, не оправдались. Этот конфликт может длиться очень долго и привести к еще большим потерям для украинской стороны. Поэтому Киеву нужен мир. И еще раз повторим: договоренность о временном прекращении огня не есть признание результатов оккупации.

Тут необходимо напомнить об опыте Азербайджана, который может быть полезен Киеву в плане понимания смысла прекращения огня. В период Первой карабахской войны Азербайджан находился в еще более тяжелой ситуации. Если рядом с Украиной весь Запад, то в нашей войне весь Запад плюс Россия и зарубежное армянство были на стороне Армении, и Азербайджану пришлось противостоять этой объединенной силе.

О том, что опыт Азербайджана может быть интересным для Украины, говорил в июле прошлого года на Шушинском медиа-форуме Президент Ильхам Алиев. Глава государства тогда заметил, что у Украины есть сильная поддержка, но этого недостаточно, чтобы остановить войну.

У Азербайджана были нелегкие времена, когда ему пришлось согласиться на прекращение огня ради спасения страны.

"Это было в 1994 году. Поверьте мне, это было нелегкое решение, - сказал Ильхам Алиев. - Неоднократно, когда мои гости из западных стран спрашивают меня, как это можно разрешить, я говорю, что мой отец любил Азербайджан не меньше, чем я или любой другой азербайджанец. Но он согласился на прекращение огня в мае 1994 года и спас страну. Потому что в то время у Азербайджана фактически не было регулярной армии. Он только начал ее создавать. После него мы продолжили и создали армию, которой мы гордимся.

Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда мы освободили Карабах, но я мог бы ждать еще 17 лет, если бы это было необходимо. Земли могли быть освобождены не обязательно в период моего президентства; это могло произойти и через 50 лет. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. Не нужно быть эгоистом. Речь не обо мне или о ком-то другом. Речь идет о людях, стране и достоинстве. Мы извлекли уроки из истории. Иногда приходится принимать трудные решения, чтобы достичь большой цели".

Напомним, что после возвращения в Азербайджан общенационального лидера Гейдара Алиева была проведена успешная Горадизская операция, которая позволила очистить от агрессора некоторую часть территорий и обезопасить ряд населенных пунктов. Однако изгнания оккупантов со всех захваченных земель тогда было невозможно. Продолжение войны, учитывая оказываемую армянам всестороннюю поддержку со стороны держав, привело бы к новым потерям и новым жертвам. И Гейдар Алиев принял трудное и непопулярное решение согласиться на прекращение огня. Общенациональный лидер принял то самое трудное решение, которое позволило впоследствии добиться большой цели.

Бишкекское соглашение от 12 мая 1994 года не нужно путать с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Это совершенно разные по сути, целям и содержанию документы. Документ, подписанный пять лет назад, это был акт капитуляции Армении. Он говорил о признании территориальной целостности Азербайджана, завершении оккупации и последующем мирном процессе.

Соглашение о прекращении огня не является капитуляцией, и украинцы не должны думать, что их власти пойдут на уступку территорий, подписав его. Прекращение огня для Украины - это выход из практически тупиковой ситуации. Конечно, Зеленскому хотелось бы возглавить победу, но реалии не обнадеживают. Как сказал азербайджанский лидер, он ждал нужного момента 17 лет. И все эти 17 лет действовал Бишкекский протокол, чем Азербайджан успешно воспользовался. Подписывая этот документ в мае 1994 года, Гейдар Алиев понимал, что восстановление целостности страны возможно только в далекой перспективе. Как известно из истории, обычно в подобных случаях земли не возвращаются их хозяевам, результаты военной агрессии со временем узакониваются по умолчанию, и в нашем случае захваченные Арменией регионы ждала бы та же участь. Но у Азербайджана был Гейдар Алиев, который все просчитал и все предвидел.

В условиях наступившего перемирия Азербайджан получил возможность начать строить профессиональную армию, развивать экономику, используя богатства недр, укреплять международные позиции страны. У Украины есть все предпосылки для того, чтобы еще успешнее пройти по уже пройденному Азербайджаном пути. Ей не придется начинать все с нуля. Она обладает многими собственными богатствами и многими богатыми союзниками. В случае прекращения огня она получит возможность воспользоваться всем этим на благо усиления мощи страны. Военная победа на данном этапе невозможна, и осознать это не значит предать высокие идеалы.

И не факт, что боевые действия на земле сложнее дипломатических баталий и политического противостояния. Президенту Ильхаму Алиеву досталась самая сложная часть работы. Помимо строительства армии и подъема экономики, требовалось создать определенную международную ауру вокруг армяно-азербайджанского конфликта, переломить армяноцентричность подхода к этому конфликту. Это была очень тяжелая работа. Президенту Азербайджана требовалось огромное терпение и дипломатический талант, чтобы пройти весь этот путь. Очень тяжело сидеть за столом с теми, кто убивал твоих сограждан и уничтожал свои города. Роберт Кочарян, Серж Саргсян - это преступники, руки которых в невинной крови мирных азербайджанцев. И Президенту Азербайджана приходилось жать эти руки.

Вот как сказал об этом на Шушинском медиа-форуме сам глава государства: "Я думаю, что разговаривать всегда лучше, чем не разговаривать. Во время нашего противостояния с Арменией, если можно провести аналогию, у нас был непрерывный процесс. Да, он был безрезультатным, но это был процесс. Бывшая Минская группа, хотя нам не нравилось то, что они делали, и мы абсолютно справедливо не любили их, но это был процесс, переговоры. Я встречался с лидерами Армении несколько раз, включая нынешнего лидера, его предшественника и предшественника его предшественника. Мне пришлось это делать. Эти два предшественника были непосредственно причастны к военным преступлениям против азербайджанцев, включая геноцид в Ходжалы. И вы можете представить, что для меня было неприятно пожимать им руки, но ради мира и освобождения территорий, как Президент я должен был отбросить в сторону все свои чувства и эмоции. Когда вы находитесь в таком положении, вы должны оставить свои эмоции за дверью. Помогли ли эти встречи восстановить нашу территориальную целостность? Я думаю, да, это нам помогло. Не хочу вдаваться в подробности, но думаю, многие поймут. Это нам помогло, и мы вернули земли, когда были готовы это сделать".

Умение разговаривать с врагом - это важная часть процесса. Хотя Армения как бы считалась победительницей, а Азербайджан проигравшим, Президент Ильхам Алиев поставил дело так, что переговоры перестали быть комфортными посиделками для противоположной стороны. Хотя на стороне Армении были все сопредседатели Минской группы и мощная группа поддержки, а на стороне Азербайджана только международное право, азербайджанский лидер уверенно нивелировал это преимущество противника.

Президент Азербайджана 17 лет делал то, что не придется делать Киеву. Весь мир и без того на стороне Украины, в то время как в аналогичной ситуации в карабахском конфликте большинство было на стороне агрессора, то есть Армении. Киеву не придется пробираться сквозь непонимание, безразличие, религиозное неприятие, двойные стандарты и прочие преграды. Не придется добиваться признания России оккупантом. Все, что нужно Украине, - это остановка войны и готовность к долгой дороге.

На этой дороге будет много трудностей. Три года назад, отвечая на вопрос участника международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" какой совет он дал бы Украине, Президент Ильхам Алиев сказал: никогда ни при каких условиях не соглашайтесь с нарушением территориальной целостности, полагайтесь на свои собственные ресурсы, не ориентируйтесь на решения и резолюции международных организаций, имейте сильную армию и высокую мотивацию.

Эти советы были даны, исходя из собственного опыта Азербайджана, из различных источников можно узнать, что на Украину уже давят ее же сторонники, убеждая признать реалии и согласиться на аннексию территорий в обмен на экономические преференции и большие перспективы. Для того, чтобы спасти собственные экономики, союзникам Киева нужно прекращение войны и восстановление связей с Россией. США уже получили от конфликта то, что хотели, теперь осталось удовлетворить интересы Евросоюза. Есть ощущение, что в Киеве уже начали осознавать эти реалии и понимать, что Украину фактически подставили под конфликт для реализации собственных целей (чего до сих пор никак не могут осознать в Ереване). Понимание нужно превратить в преимущества. А именно, последовать примеру Баку - добиться прекращения огня, пусть даже без гарантий от Москвы и на не самых выгодных для Украины условиях. Сейчас остановка войны - это главное, что нужно Украине. А дальше все будет зависеть от способностей политического руководства страны. Украинская земля очень богата, и Украина могла бы превратиться в одну из богатейших стран Европы, если бы не пошла в свое время на поводу у чужих интересов.

Прекращение огня - это возможность начать делать то, что никогда не делалось - начать строить подлинно независимую и сильную страну. Это возможно даже в условиях оккупации 20 процентов территорий. Кто сомневается, пусть посмотрит на Азербайджан.