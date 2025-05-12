Прекращение огня: как это было в Азербайджане и что может сделать Украина

Автор: Лейла Таривердиева

В минувшую пятницу главы ряда европейских государств побывали в Киеве для встречи с Володимиром Зеленским и обсуждения возможностей остановки войны. Встреча состоялась, было решено добиваться прекращения огня, вопрос согласовали с Белым домом, после чего Президент Украины заявил, что Киев готов к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней. Однако встреча Зеленского и Владимира Путина состоится, не дожидаясь прекращения огня, - 15 мая. Москва не ответила на призыв о прекращении огня, но объявила, что не против прямых переговоров в Стамбуле.

По мнению аналитиков, российская сторона будет склонять Киев к капитуляции вместо 30-дневного перемирия, и если Путин и появится в четверг в Стамбуле, то только для достижения этой цели.

Украина готова к переговорам с Россией - в любом формате

Украина готова к переговорам с Россией - в любом формате

Удастся ли Зеленскому и посредникам разрулить ситуацию, сейчас говорить трудно. Добиваться от страны, решившей свои военные задачи, прекращения огня - это задача не из легких. Если Киеву это удастся, это можно будет считать его дипломатической победой. Прекращение огня - это не признание территориальных потерь, это только передышка, возможность собраться с силами и в условиях перемирия искать мирные пути разрешения проблемы. Последнее очень трудновыполнимо, о чем Азербайджан знает на собственном примере. Но без прекращения огня Украине не выдержать. Конца войне не видно, все прогнозы и расчеты, делавшиеся политтехнологами, не оправдались. Этот конфликт может длиться очень долго и привести к еще большим потерям для украинской стороны. Поэтому Киеву нужен мир. И еще раз повторим: договоренность о временном прекращении огня не есть признание результатов оккупации.

Тут необходимо напомнить об опыте Азербайджана, который может быть полезен Киеву в плане понимания смысла прекращения огня. В период Первой карабахской войны Азербайджан находился в еще более тяжелой ситуации. Если рядом с Украиной весь Запад, то в нашей войне весь Запад плюс Россия и зарубежное армянство были на стороне Армении, и Азербайджану пришлось противостоять этой объединенной силе.

О том, что опыт Азербайджана может быть интересным для Украины, говорил в июле прошлого года на Шушинском медиа-форуме Президент Ильхам Алиев. Глава государства тогда заметил, что у Украины есть сильная поддержка, но этого недостаточно, чтобы остановить войну.

У Азербайджана были нелегкие времена, когда ему пришлось согласиться на прекращение огня ради спасения страны.

"Это было в 1994 году. Поверьте мне, это было нелегкое решение, - сказал Ильхам Алиев. - Неоднократно, когда мои гости из западных стран спрашивают меня, как это можно разрешить, я говорю, что мой отец любил Азербайджан не меньше, чем я или любой другой азербайджанец. Но он согласился на прекращение огня в мае 1994 года и спас страну. Потому что в то время у Азербайджана фактически не было регулярной армии. Он только начал ее создавать. После него мы продолжили и создали армию, которой мы гордимся.

Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда мы освободили Карабах, но я мог бы ждать еще 17 лет, если бы это было необходимо. Земли могли быть освобождены не обязательно в период моего президентства; это могло произойти и через 50 лет. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. Не нужно быть эгоистом. Речь не обо мне или о ком-то другом. Речь идет о людях, стране и достоинстве. Мы извлекли уроки из истории. Иногда приходится принимать трудные решения, чтобы достичь большой цели".

Расчет на свои силы. Секрет успеха Президента Ильхама Алиева

Расчет на свои силы. Секрет успеха Президента Ильхама Алиева

Напомним, что после возвращения в Азербайджан общенационального лидера Гейдара Алиева была проведена успешная Горадизская операция, которая позволила очистить от агрессора некоторую часть территорий и обезопасить ряд населенных пунктов. Однако изгнания оккупантов со всех захваченных земель тогда было невозможно. Продолжение войны, учитывая оказываемую армянам всестороннюю поддержку со стороны держав, привело бы к новым потерям и новым жертвам. И Гейдар Алиев принял трудное и непопулярное решение согласиться на прекращение огня. Общенациональный лидер принял то самое трудное решение, которое позволило впоследствии добиться большой цели.

Бишкекское соглашение от 12 мая 1994 года не нужно путать с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Это совершенно разные по сути, целям и содержанию документы. Документ, подписанный пять лет назад, это был акт капитуляции Армении. Он говорил о признании территориальной целостности Азербайджана, завершении оккупации и последующем мирном процессе.

Соглашение о прекращении огня не является капитуляцией, и украинцы не должны думать, что их власти пойдут на уступку территорий, подписав его. Прекращение огня для Украины - это выход из практически тупиковой ситуации. Конечно, Зеленскому хотелось бы возглавить победу, но реалии не обнадеживают. Как сказал азербайджанский лидер, он ждал нужного момента 17 лет. И все эти 17 лет действовал Бишкекский протокол, чем Азербайджан успешно воспользовался. Подписывая этот документ в мае 1994 года, Гейдар Алиев понимал, что восстановление целостности страны возможно только в далекой перспективе. Как известно из истории, обычно в подобных случаях земли не возвращаются их хозяевам, результаты военной агрессии со временем узакониваются по умолчанию, и в нашем случае захваченные Арменией регионы ждала бы та же участь. Но у Азербайджана был Гейдар Алиев, который все просчитал и все предвидел.

В условиях наступившего перемирия Азербайджан получил возможность начать строить профессиональную армию, развивать экономику, используя богатства недр, укреплять международные позиции страны. У Украины есть все предпосылки для того, чтобы еще успешнее пройти по уже пройденному Азербайджаном пути. Ей не придется начинать все с нуля. Она обладает многими собственными богатствами и многими богатыми союзниками. В случае прекращения огня она получит возможность воспользоваться всем этим на благо усиления мощи страны. Военная победа на данном этапе невозможна, и осознать это не значит предать высокие идеалы.

Президент Ильхам Алиев принял участие во II Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев принял участие во II Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО - ВИДЕО

И не факт, что боевые действия на земле сложнее дипломатических баталий и политического противостояния. Президенту Ильхаму Алиеву досталась самая сложная часть работы. Помимо строительства армии и подъема экономики, требовалось создать определенную международную ауру вокруг армяно-азербайджанского конфликта, переломить армяноцентричность подхода к этому конфликту. Это была очень тяжелая работа. Президенту Азербайджана требовалось огромное терпение и дипломатический талант, чтобы пройти весь этот путь. Очень тяжело сидеть за столом с теми, кто убивал твоих сограждан и уничтожал свои города. Роберт Кочарян, Серж Саргсян - это преступники, руки которых в невинной крови мирных азербайджанцев. И Президенту Азербайджана приходилось жать эти руки.

Вот как сказал об этом на Шушинском медиа-форуме сам глава государства: "Я думаю, что разговаривать всегда лучше, чем не разговаривать. Во время нашего противостояния с Арменией, если можно провести аналогию, у нас был непрерывный процесс. Да, он был безрезультатным, но это был процесс. Бывшая Минская группа, хотя нам не нравилось то, что они делали, и мы абсолютно справедливо не любили их, но это был процесс, переговоры. Я встречался с лидерами Армении несколько раз, включая нынешнего лидера, его предшественника и предшественника его предшественника. Мне пришлось это делать. Эти два предшественника были непосредственно причастны к военным преступлениям против азербайджанцев, включая геноцид в Ходжалы. И вы можете представить, что для меня было неприятно пожимать им руки, но ради мира и освобождения территорий, как Президент я должен был отбросить в сторону все свои чувства и эмоции. Когда вы находитесь в таком положении, вы должны оставить свои эмоции за дверью. Помогли ли эти встречи восстановить нашу территориальную целостность? Я думаю, да, это нам помогло. Не хочу вдаваться в подробности, но думаю, многие поймут. Это нам помогло, и мы вернули земли, когда были готовы это сделать".

Умение разговаривать с врагом - это важная часть процесса. Хотя Армения как бы считалась победительницей, а Азербайджан проигравшим, Президент Ильхам Алиев поставил дело так, что переговоры перестали быть комфортными посиделками для противоположной стороны. Хотя на стороне Армении были все сопредседатели Минской группы и мощная группа поддержки, а на стороне Азербайджана только международное право, азербайджанский лидер уверенно нивелировал это преимущество противника.

Президент Ильхам Алиев поделился формулой успеха Азербайджана в борьбе за территориальную целостность

Президент Ильхам Алиев поделился формулой успеха Азербайджана в борьбе за территориальную целостность

Президент Азербайджана 17 лет делал то, что не придется делать Киеву. Весь мир и без того на стороне Украины, в то время как в аналогичной ситуации в карабахском конфликте большинство было на стороне агрессора, то есть Армении. Киеву не придется пробираться сквозь непонимание, безразличие, религиозное неприятие, двойные стандарты и прочие преграды. Не придется добиваться признания России оккупантом. Все, что нужно Украине, - это остановка войны и готовность к долгой дороге.  

На этой дороге будет много трудностей. Три года назад, отвечая на вопрос участника международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" какой совет он дал бы Украине, Президент Ильхам Алиев сказал: никогда ни при каких условиях не соглашайтесь с нарушением территориальной целостности, полагайтесь на свои собственные ресурсы, не ориентируйтесь на решения и резолюции международных организаций, имейте сильную армию и высокую мотивацию.

Эти советы были даны, исходя из собственного опыта Азербайджана, из различных источников можно узнать, что на Украину уже давят ее же сторонники, убеждая признать реалии и согласиться на аннексию территорий в обмен на экономические преференции и большие перспективы. Для того, чтобы спасти собственные экономики, союзникам Киева нужно прекращение войны и восстановление связей с Россией. США уже получили от конфликта то, что хотели, теперь осталось удовлетворить интересы Евросоюза. Есть ощущение, что в Киеве уже начали осознавать эти реалии и понимать, что Украину фактически подставили под конфликт для реализации собственных целей (чего до сих пор никак не могут осознать в Ереване). Понимание нужно превратить в преимущества. А именно, последовать примеру Баку - добиться прекращения огня, пусть даже без гарантий от Москвы и на не самых выгодных для Украины условиях. Сейчас остановка войны - это главное, что нужно Украине. А дальше все будет зависеть от способностей политического руководства страны. Украинская земля очень богата, и Украина могла бы превратиться в одну из богатейших стран Европы, если бы не пошла в свое время на поводу у чужих интересов.

Прекращение огня - это возможность начать делать то, что никогда не делалось - начать строить подлинно независимую и сильную страну. Это возможно даже в условиях оккупации 20 процентов территорий. Кто сомневается, пусть посмотрит на Азербайджан.