Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend,

специально для Day.Az

Завершившийся на днях XII Глобальный Бакинский форум запомнится впечатляющим составом участников и актуальностью обсуждавшихся тем. В Баку собрались более 400 влиятельных политиков, более 50 действующих и бывших глав государств и правительств.

Но нужно отметить, что какой бы ни была повестка форума, собрать такое авторитетное собрание крайне сложно. Очевидно, что лидеры мнений приехали в Баку, чтобы послушать Президента Ильхама Алиева, обладающего уникальным на сегодняшний день опытом. Человека, совершившего то, что многие считали невозможным. Лидера, который победоносно завершил конфликт в условиях беспрецедентного международного давления и уговоров, смог выстроить единственно верную стратегию и привел свою страну к успеху. Лучше всех об этом сказал сам глава государства. "После Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан. Эти войны либо оставались незавершенными, либо, не меняя своей сути, видоизменялись, переходили в другие формы. А наша Победа полная, и это демонстрирует как силу нашего государства, наших Вооруженных сил, так и волю нашего народа", - заявил Президент Ильхам Алиев в ходе недавней поездки в освобожденный поселок Суговушан Агдеринского района.

Ильхам Алиев на деле доказал эффективность своих подходов к решению важнейших региональных и международных проблем. За годы во главе Азербайджана он создал устойчивую экономику в условиях международной турбулентности, сформировал армию, которая первой в мире показала современную войну XXI века, и укрепил авторитет нашей страны на международной арене.

Успехи его международных начинаний в различных сферах признаются на самом высоком мировом уровне. Опыт и персональные качества Президента Ильхама Алиева вызывают широкий интерес.

Выступая на форуме, Президент Ильхам Алиев назвал два центра, откуда координировались нападки на Азербайджан. Один из них находился в Госдепартаменте США, а другой - в Париже, заявил глава государства. "Они не могли смириться с тем, что здесь, на Кавказе, есть страна, которая следует своим национальным интересам и не берет "под козырек" перед так называемыми "господами", - подчеркнул Президент Азербайджана. Принцип самодостаточности он охарактеризовал как основу достижений страны.

Этот подход особенно заметен в контексте урегулирования карабахского конфликта. В отличие от затяжных противостояний в Судане, Украине или между Ираном и Ираком, Азербайджан окончательно решил свой конфликт, продемонстрировав эффективность стратегии, основанной на самостоятельности и независимости.

Зарубежные политики и эксперты в разговорах часто довольно откровенно задают вопрос: "Как у вас получилось?". Ответ всегда прост: У нас есть Президент Ильхам Алиев.

В этом секрет успеха Азербайджана.