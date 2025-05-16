В Нахчыване задержан псевдочиновник

В Нахчыване задержан мужчина, который, выдавая себя за должностное лицо, обманным путем присваивал деньги граждан. Его деятельность была пресечена в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.

Как сообщает Day.Az, злоумышленник 40-летний Эльшан Курбанов с помощью обещаний содействия в карьерном росте злоупотреблял доверием граждан, получая от них денежные средства якобы за продвижение по службе. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Эльшан Курбанов привлечен к следствию в качестве обвиняемого. В настоящий момент расследование продолжается, и полиция устанавливает все обстоятельства дела, а также возможных других пострадавших.