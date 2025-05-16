https://news.day.az/world/1753141.html В Стамбуле начинаются переговоры Турции, Украины и США - ВИДЕО В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. В них участвуют госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
В Стамбуле начинаются переговоры Турции, Украины и США - ВИДЕО
В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В них участвуют госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Сегодня ожидается две сессии переговоров - после встречи представителей Турции, США и Украины должны состояться прямые контакты Москвы и Киева.
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