В Стамбуле начинаются переговоры Турции, Украины и США

В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В них участвуют госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Сегодня ожидается две сессии переговоров - после встречи представителей Турции, США и Украины должны состояться прямые контакты Москвы и Киева.