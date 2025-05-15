https://news.day.az/world/1753041.html США сняли санкции с деятельности Каспийского трубопроводного консорциума Соединенные Штаты сняли санкции с операций, которые связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", зарегистрированной в Казахстане. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает лицензия минфина США.
США сняли санкции с деятельности Каспийского трубопроводного консорциума
Соединенные Штаты сняли санкции с операций, которые связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", зарегистрированной в Казахстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает лицензия минфина США.
"Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены", - говорится в документе.
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