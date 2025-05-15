В ASCO заявили о завершении капремонта баржи "TMI-6"

Баржа "TMI-6" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), действующего в составе Холдинга транспорта и коммуникаций Азербайджана (AZCON), прошла капитальный ремонт.

Как сообщили Day.Az в ASCO, работы были выполнены на заводе судоремонта "Биби-Эйбат".

"В ходе ремонта плавучее средство было установлено на стапель. Были заменены повреждённые участки подводной и надводной части корпуса, внутренних отсеков и палубы. Также были отремонтированы металлические защитные балки, элементы днищевой и бортовой арматуры, а также якорные цепи. Подводная и надводная части корпуса были очищены абразивной струей и окрашены.

Кроме того, были отрегулированы электродвигатели и системы управления якорной лебёдки баржи "TMI-6", очищены главная палуба, балластные и сухие цистерны. Выполнены общие покрасочные работы по корпусу баржи.

По завершении ремонта баржа была передана экипажу и соответствующему классификационному обществу для инспекции. Плавучее средство успешно прошло морские испытания.

Следует отметить, что баржа длиной 90,35 метра, шириной 16,50 метра и грузоподъёмностью 2000 тонн предназначена для транспортировки грузов, необходимых при строительстве нефтяных платформ",- говорится в сообщении ASCO.