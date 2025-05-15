https://news.day.az/world/1753015.html Стало известно, когда Иран будет поставлять уран за границу Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только в случае, если США снимут санкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Тегерана.
Стало известно, когда Иран будет поставлять уран за границу
Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только в случае, если США снимут санкции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Тегерана.
"Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только если США "действительно и проверяемо" снимут санкции", - говорится в публикации.
Собеседник агентства добавил, что Тегеран не получал никаких свежих предложений со стороны Вашингтона на тему решения разногласий, которые возникли в ходе обсуждения ядерной сделки.
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