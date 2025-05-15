Стало известно, когда Иран будет поставлять уран за границу

Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только в случае, если США снимут санкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Тегерана.

"Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только если США "действительно и проверяемо" снимут санкции", - говорится в публикации.

Собеседник агентства добавил, что Тегеран не получал никаких свежих предложений со стороны Вашингтона на тему решения разногласий, которые возникли в ходе обсуждения ядерной сделки.